Австралийский боксер с русскими корнями Тим Цзю проведет бой с американцем Брайаном Мендосой за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе в воскресенье, 15 октября, в Бродбиче (Австралия). Вечер бокса пройдет на арене «Gold Coast Convention and Exhibition Centre».

Боксерский вечер начнется в воскресенье, 15 октября, в 05.00 по московскому времени. Поединок Цзю и Мендосы должен стартовать ориентировочно в 08.00.

В России не будет показана официальная видеотрансляция боя Тим Цзю — Брайан Мендоса. Посмотреть поединок можно будет с помощью сервисов FOX Sports и Paramount+. Следить за ходом боя можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ». Видеотрансляция поединка доступна в социальной сети ВКонтакте.

Тим Цзю недавно стал чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе. Для этого ему даже не пришлось драться с бывшим обладателем пояса Джермеллом Чарло. Дело в том, что Чарло был лишен титула WBO, потому что отказался драться с Цзю и принял бой с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом.

Мендоса в своем предыдущем бою впервые в карьере забрал временный пояс по версии WBC в полусреднем весе. 29-летний американец победил нокаутом, в седьмом раунде отправив спать великана Себастьяна Фундору.