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Сегодня, 14:02

Джо Роган: «Надеюсь, Пол не нокаутирует Тайсона»

Давид Хачатрян
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Комментатор UFC Джо Роган не в восторге от того, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) выйдет на ринг в 58 лет.

«Я очень надеюсь, что он [Пол] не нокаутирует Майка Тайсона. Мне будет очень обидно увидеть, как Майка нокаутируют в 58 лет. Это какое-то безумие», — сказал Роган в своем подкасте.

Тайсон и Джейк Пол (10-1) подерутся 15 ноября на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.

Джейк Пол
Майк Тайсон
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