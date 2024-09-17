Джо Роган: «Надеюсь, Пол не нокаутирует Тайсона»

Комментатор UFC Джо Роган не в восторге от того, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) выйдет на ринг в 58 лет.

«Я очень надеюсь, что он [Пол] не нокаутирует Майка Тайсона. Мне будет очень обидно увидеть, как Майка нокаутируют в 58 лет. Это какое-то безумие», — сказал Роган в своем подкасте.

Тайсон и Джейк Пол (10-1) подерутся 15 ноября на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.