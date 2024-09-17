Кузьмин — о бое на голых кулаках: «Знаю, на что иду. Мне интересно!»

Российский боксер Сергей Кузьмин (19-2), выступающий в тяжелом весе, поделился ожиданиями от первого в его карьере боя на голых кулаках.

«Нам поступило предложение провести поединок на голых кулаках, а в боксерской карьере у меня был перерыв в силу определенных обстоятельств. Я все решил и вернулся обратно в большой спорт. Мне нужно размяться, а профессиональных боев пока не предлагали, а тут появилась матчевая встреча «Россия vs США». Почему нет? Я все жизнь в единоборствах и сейчас знаю, на что я иду. Мне интересно!», — приводит слова Кузьмина пресс-служба Федерации бокса России.

При этом, спортсмен не боится высокой травмоопасности таких поединков.

«На сегодняшний день я видел разные бои на голых кулаках, и в основном они основаны просто на драке, на бездумной драке, в которой получают травмы. А я человек с большим боксерским опытом и навыками, и вот на это ставлю», — добавил Кузьмин.

20 сентября в Москве спортсмен подерется на голых кулаках с американцем Деандре Севейджем в главном событии шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ».