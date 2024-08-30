Дрозд: «Пока Никита Цзю сыроват, чтобы замахиваться на серьезных ребят»

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Григорий Дрозд прокомментировал победу Никиты Цзю над австралийцем Коэном Мазудье.

«Никита неплохо провел поединок, контролировал соперника, не стал в свойственной ему манере бежать вперед, а действовал внимательно. На уровне Австралии ему нужно и можно развиваться, но пока я не готов сказать, что он перерастет в яркую звезду мирового масштаба. Для этого нет наглядных примеров.

В целом понятно, что это боксер с крепким характером, правильным воспитанием и хорошей школой. Скорее всего он дисциплинированный парень, но выходить на топовый уровень ему рановато. На мой взгляд, он сыроват еще для того, чтобы замахиваться на серьезных ребят. Но у него есть свой почерк, он достаточно харизматичен и со временем может вырасти в большую звезду», — приводит слова Дрозда Vprognoze.ru.

Поединок, состоявшийся 28 августа, завершился победой Цзю в девятом раунде.