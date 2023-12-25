Промоутер Фьюри: «Уайлдер выглядел ужасно. Я не знаю, что произошло»

Промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен поделился мнением о поражении американца Деонтея Уайлдера в поединке с новозеландцем Джозефом Паркером.

«Я считаю, что Уайлдер выглядел ужасно. Джозеф делал отличную работу, начиная со старта. И я действительно не знаю, что теперь делать Деонтею. Я поговорил с его менеджером, и он рассказал мне, что у Уайлдера была проблема. Он принял криосауну и просидел в ней очень долго. Я не знаю, что произошло. Очевидно, что будут какие-то оправдания», — приводит слова Уоррена talkSPORT.

Уайлдер проиграл Паркеру единогласным решением судей (111-118, 110-118, 108-120). Бой состоялся 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.