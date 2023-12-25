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Сегодня, 07:38

Энтони Джошуа дал прогноз на бой Фьюри и Усика

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) считает, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) победит чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0).

«Я хочу посетить этот бой. Пожалуй, вы уже не раз это слышали, но я считаю Усика феноменальным бойцом, и вокруг него отличная команда. Ты настолько хорош, насколько хороша твоя команда, и у Усика очень классная команда. Побывав с ним на ринге и изучив его, я считаю, что он победит», — сказал Джошуа iFL TV.

Фьюри и Усик должны подраться 17 февраля 2024-го на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
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