Промоутер Арум считает, что Фьюри уверенно победит Нганну

Британский боксер Тайсон Фьюри должен уверенно и без проблем побеждать бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) француза Фрэнсиса Нганну.

«Тайсон не должен делать нервным этот бой. Он должен победить уверенно и без всяких проблем. Но это не говорит о том, что Нганну совсем не сможет эти проблемы создать», — приводит слова Арума ТАСС.

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября. Бой по боксу пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.