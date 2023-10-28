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Сегодня, 10:30

Алексей Папин — Сослан Асбаров: время начала и где смотреть трансляцию боя

Бой Папин — Асбаров пройдет 28 октября на «ЦСКА Арене»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Алексей Папин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российские боксеры Алексей Папин и Сослан Асбаров проведут бой в первом тяжелом весе в рамках шоу «Однажды в ринге». Поединок возглавит боксерский турнир, который пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» 28 октября.

Первый канал проведет прямую трансляцию боя между российскими тяжеловесами. Начало турнира — в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция главного поединка с участием Папина и Асбарова начнется предварительно в 23:15.

На счету 36-летнего Папина 15 побед и 1 поражение в профессиональном боксе. Алексей является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC. У 31-летнего Асбарова 4 победы и ни одного поражения. Сослан — чемпион Hardcore FC и Hardcore Boxing в тяжелом весе.

Бойцы уложились в лимит первого тяжелого веса. Сосбаров показал на весах 90,6 кг, Папин — 89,95 кг.

Асбаров и Папин успешно прошли процедуру взвешивания

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