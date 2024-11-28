Папин хотел бы, чтобы Бивол и Бетербиев закрыли все вопросы в реванше

Российский боксер Алексей Папин прокомментировал возможный реванш Дмитрия Бивола и Грега Харди.

«Гадать я не буду. Я не настолько компетентен, чтобы оценивать реальность этого реванша. Как зрителям бокса нам будет интересно еще раз увидеть этот поединок. Первый бой оставил у многих вопросы, и хотелось бы, чтобы они окончательно закрылись в следующем чемпионском противостоянии», — сказал Папин Vprognoze.ru.

В Эр-Рияде 12 октября прошел вечер бокса, главным событием которого стал поединок между Биволом и Бетербиевым за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. По итогам боя победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев.