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Сегодня, 14:25

Папин хотел бы, чтобы Бивол и Бетербиев закрыли все вопросы в реванше

Камила Абдурахманова
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Российский боксер Алексей Папин прокомментировал возможный реванш Дмитрия Бивола и Грега Харди.

«Гадать я не буду. Я не настолько компетентен, чтобы оценивать реальность этого реванша. Как зрителям бокса нам будет интересно еще раз увидеть этот поединок. Первый бой оставил у многих вопросы, и хотелось бы, чтобы они окончательно закрылись в следующем чемпионском противостоянии», — сказал Папин Vprognoze.ru.

В Эр-Рияде 12 октября прошел вечер бокса, главным событием которого стал поединок между Биволом и Бетербиевым за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. По итогам боя победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев.

Источник: Vprognoze.ru
Алексей Папин
Артур Бетербиев
Грег Харди
Дмитрий Бивол
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Бетербиев и Бивол заработают в реванше минимум в два раза больше, чем в первом поединке

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