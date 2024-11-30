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Олимпийский чемпион Тищенко о бое Фьюри против Усика: «Тайсон — неординарный боец, сейчас он может победить»

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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко прокомментировал для «СЭ» бой-реванш британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде.

«Интересное будет противостояние. Первый бой показал, что соперники равны. Если Фьюри сделал работу над ошибками после первого поединка, у него есть неплохие шансы взять реванш. Он может победить за счет дисциплины и лучшей функциональной подготовки по сравнению с прошлым боем. Считаю, что стартовую часть их первого поединка Фьюри достаточно уверенно провел. А вот во второй половине подсдал. Возможно, был не готов функционально. Но сейчас можно побеждать Усика. Тайсон — достаточно неординарный, эпатажный боец. Уверен, что нас ждет интересный бой и возможная победа Фьюри», — сказал Тищенко для «СЭ».

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем

Ответный бой 36-летнего Тайсона Фьюри и 37-летнего Александра Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

(Дарик Агаларов)

Бокс
Александр Усик
Алексей Тищенко
Тайсон Фьюри
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