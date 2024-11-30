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Сегодня, 12:00

Фьюри рассказал, за счет чего собирается победить Усика

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри назвал два важных изменения, которые он может внести, чтобы победить в бое-реванше украинца Александра Усика.

«Не думаю, что могу быть сильнее, чем в первом бою, — сказал Фьюри в интервью Sky Sports. — Потому что это было, вероятно, одно из самых лучших выступлений в моей жизни. Хотя я и не добился желаемого результата, но все равно это было фантастическое выступление против сильнейшего соперника».

«Могу ли я стать еще лучше? — добавил он. — Я могу быть более сосредоточенным и меньше валять дурака, и я думаю, этого будет достаточно».

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем

36-летний Фьюри и 37-летний Усик проведут бой-реванш в ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии (1.30 мск). В их первом противостоянии, которое состоялось 18 мая, Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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