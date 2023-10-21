Петровский ответил на вопрос о своей дальнейшей карьере

Российский боксер Марк Петровский ответил на вопрос о своей дальнейшей карьере.

«Планирую набирать обороты, подниматься в рейтинге. Тогда другим бойцам будет интересно со мной боксировать. Следующий мой поединок пройдет в восьмираундовом формате в декабре. Если поступит предложение выступить в следующем турнире Ural FC, я бы хотел попробовать свои силы», — приводит слова Петровского RT.

19 августа Петровский победил американца Кевина Джонсона на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». 24-летний россиянин одержал победу раздельным решением судей — 57:57, 60:54, 60:54.