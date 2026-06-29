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Первый канал покажет бой Гассиева с Йока за титул чемпиона мира WBA

Сергей Ярошенко

Первый канал покажет прямую трансляцию боя российского супертяжеловеса Мурата Гассиева с французом Тони Йока.

Поединок пройдет 11 июля на «ВТБ Врене». Начало трансляции запланировано на 21.35 по московскому времени.

В этом бою россиянин проведет защиту чемпионского пояса WBA, который он завоевал 12 декабря 2025 года. Тогда он отправил в нокаут в шестом раунде болгарина Курбата Пулева.

У 32-летнего Гассиева 33 победы (26 — досрочно) в 35 боях. На счету 34-летнего Йока 15 побед (12 — нокаутом) в 18 поединках.

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Бокс
Мурат Гассиев
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