Первый канал покажет бой Гассиева с Йока за титул чемпиона мира WBA

Первый канал покажет прямую трансляцию боя российского супертяжеловеса Мурата Гассиева с французом Тони Йока.

Поединок пройдет 11 июля на «ВТБ Врене». Начало трансляции запланировано на 21.35 по московскому времени.

В этом бою россиянин проведет защиту чемпионского пояса WBA, который он завоевал 12 декабря 2025 года. Тогда он отправил в нокаут в шестом раунде болгарина Курбата Пулева.

У 32-летнего Гассиева 33 победы (26 — досрочно) в 35 боях. На счету 34-летнего Йока 15 побед (12 — нокаутом) в 18 поединках.