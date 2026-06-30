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Фьюри проведет бой с Вахом 24 июля в Таиланде

Руслан Минаев

Бывший чемпион мира по боксу британец Тайсон Фьюри проведет в Таиланде поединок против поляка Мариуша Ваха, сообщает The Ring.

Бой в тяжелом весе состоится 24 июля в Паттайе.

Фьюри владел титулами чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO, IBF и WBC. Ранее британец неоднократно объявлял о завершении карьеры и возвращался в бокс. На счету 37-летнего боксера 35 побед, два поражения и одна ничья.

Ваху 46 лет, за карьеру он одержал 39 побед и потерпел 13 поражений. В 2015 году он проиграл нокаутом россиянину Александру Поветкину.

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Мариуш Вах
Тайсон Фьюри
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