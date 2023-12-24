Паркер прокомментировал победу над Уайлдером

Новозеландский боксер Джозеф Паркер поделился впечатлениями от победы над американцем Деонтеем Уайлдером в боксерском вечере в Саудовской Аравии.

«Опасный бой, тяжелый бой, но мы очень усердно готовились к нему. У людей были другие планы, но это план бога. Сегодня мы одержали победу, поэтому поздравляю нас с Рождеством! У Деонтея новый тренер, и, возможно, он применяет новые методы, над которыми работает, но, возможно, долгое бездействие сыграло свою роль», — приводит слова Паркера Sky Sports.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Паркера единогласным решением судей.

У Паркера 34 победа и 3 поражения, на счету Уайлдера 44 победы и 3 поражения, один бой завершился вничью.