Рой Джонс заявил, что готов биться с Федором Емельяненко не меньше, чем за 10 миллионов долларов
Легенда бокса Рой Джонс-младший в разговоре с корреспондентом «СЭ» сделал заявление о возможном бое против российского тяжеловеса Федора Емельяненко.
— Возможно ли, что вы проведите выставочный бой против Федора?
— Нет, я завязал. Я завязал с выставочными боями, ха-ха.
— Почему?
— Ну, если нет на кону нет больших денег, то это не имеет значения. Если есть большие деньги, то возможно. Если нет больших денег — то не имеет смысла.
— А если большие деньги за бой против Федора?
— Если большие — да. Если нет? Зачем? Нет смысла.
— Большие деньги — это сколько миллионов?
— Минимум 10.
В октябре Майк Тайсон заявил «СЭ» об отказе от боя против Емельяненко, назвав того своим идолом.
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