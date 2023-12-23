Рой Джонс заявил, что готов биться с Федором Емельяненко не меньше, чем за 10 миллионов долларов

Легенда бокса Рой Джонс-младший в разговоре с корреспондентом «СЭ» сделал заявление о возможном бое против российского тяжеловеса Федора Емельяненко.

— Возможно ли, что вы проведите выставочный бой против Федора?

— Нет, я завязал. Я завязал с выставочными боями, ха-ха.

— Почему?

— Ну, если нет на кону нет больших денег, то это не имеет значения. Если есть большие деньги, то возможно. Если нет больших денег — то не имеет смысла.

— А если большие деньги за бой против Федора?

— Если большие — да. Если нет? Зачем? Нет смысла.

— Большие деньги — это сколько миллионов?

— Минимум 10.

В октябре Майк Тайсон заявил «СЭ» об отказе от боя против Емельяненко, назвав того своим идолом.