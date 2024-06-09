Оскар Де Ла Хойя ответил Гарсии и Хейни: «Вам заплатили столько, сколько причитается по контрактам»

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (36-6) ответил на критику со стороны бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсии (25-1) и чемпиона по версии WBC в первом полусреднем весе Девина Хейни (31-1), которые заявили, что им не заплатили за бой.

«Golden Boy заплатили Райану и Девину столько, сколько им причитается по контрактам. Их менеджеры должны быть осведомлены, что платежи с продаж платных трансляций поступают со временем. Или, возможно, Райану и Девину следует больше уделять внимания своим контрактам, чем соцсетям», — написал Де Ла Хойя в соцсетях.

Гарсия победил Хейни решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109). Бой состоялся 20 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США. Гарсия не получил титул, так как не уложился в лимит весовой категории.