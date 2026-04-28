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28 апреля, 10:15

Боксер Горохов рассказал, что стало причиной массовой драки после его поединка

Анастасия Пилипенко

Боксер Сергей Горохов рассказал, что агрессия со стороны команды турецкого боксера Эмирхана Калкана стала поводом для массовой драки и нападения на него после боя в Турции.

«Я выиграл, порадовался и пошел в угол соперника, чтобы поблагодарить, высказать ему слова почтения за бой, — сказал Горохов ТАСС. — Его брат, как после оказалось, ругал меня издалека, уже начал агрессировать на меня, я на это не обратил внимания. И когда я начал подходить к сопернику, он меня толкнул довольно-таки неприятно в плечо. Я не стал расстраиваться в моменте, но мой секундант, мой друг, побежал и тоже его толкнул в ответ. И после этого завязалась жесткая драка, где человек, наверное, 80 вышло в ринг. Били и моего секунданта, и меня, и даже нашего катмена, которому уже шестой десяток. Ему вообще больше всех досталось. Просто забили ногами. Мне повезло, что я был в перчатках, и смог защищаться, у меня только на лбу травмы и на затылке. Нашему старшему товарищу рассекли голову, он был весь в крови. Нас били стульями, ногами, руками, и я не понимал, когда они остановятся. На турнире не было ни охраны, ни полиции, ни даже рамок металлоискателей».

Ранее 36-летний Горохов победил Калкана на боксерском турнире в Трабзоне. После завершения поединка местная публика из-за недовольства празднованием россиянина выбежала на ринг, из-за чего началась массовая драка.

За карьеру Горохов провел 29 поединков, в которых одержал 16 побед, потерпел 11 поражений и дважды свел бой вничью.

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Источник: ТАСС
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