Боксер Горохов рассказал, что стало причиной массовой драки после его поединка

Боксер Сергей Горохов рассказал, что агрессия со стороны команды турецкого боксера Эмирхана Калкана стала поводом для массовой драки и нападения на него после боя в Турции.

«Я выиграл, порадовался и пошел в угол соперника, чтобы поблагодарить, высказать ему слова почтения за бой, — сказал Горохов ТАСС. — Его брат, как после оказалось, ругал меня издалека, уже начал агрессировать на меня, я на это не обратил внимания. И когда я начал подходить к сопернику, он меня толкнул довольно-таки неприятно в плечо. Я не стал расстраиваться в моменте, но мой секундант, мой друг, побежал и тоже его толкнул в ответ. И после этого завязалась жесткая драка, где человек, наверное, 80 вышло в ринг. Били и моего секунданта, и меня, и даже нашего катмена, которому уже шестой десяток. Ему вообще больше всех досталось. Просто забили ногами. Мне повезло, что я был в перчатках, и смог защищаться, у меня только на лбу травмы и на затылке. Нашему старшему товарищу рассекли голову, он был весь в крови. Нас били стульями, ногами, руками, и я не понимал, когда они остановятся. На турнире не было ни охраны, ни полиции, ни даже рамок металлоискателей».

Ранее 36-летний Горохов победил Калкана на боксерском турнире в Трабзоне. После завершения поединка местная публика из-за недовольства празднованием россиянина выбежала на ринг, из-за чего началась массовая драка.

За карьеру Горохов провел 29 поединков, в которых одержал 16 побед, потерпел 11 поражений и дважды свел бой вничью.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max