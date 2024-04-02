Никита Цзю подерется против Данило Креати 24 апреля

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю (31-2) Никита Цзю (8-0) проведет свой девятый бой в профессионалах 24 апреля против Данило Креати (8-1) в Сиднее, Австралия.

Цзю стал чемпионом Австралии в весовой категории до 69,9 кг, выиграв у австралийца Дилана Биггса (10-1) техническим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся 22 ноября 2023-го в Newcastle Entertainment Centre в Ньюкасле, Австралия.

Креати в свою очередь не одерживал побед с 2022 года.