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Никита Цзю подерется против Данило Креати 24 апреля

Давид Хачатрян
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Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю (31-2) Никита Цзю (8-0) проведет свой девятый бой в профессионалах 24 апреля против Данило Креати (8-1) в Сиднее, Австралия.

Цзю стал чемпионом Австралии в весовой категории до 69,9 кг, выиграв у австралийца Дилана Биггса (10-1) техническим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся 22 ноября 2023-го в Newcastle Entertainment Centre в Ньюкасле, Австралия.

Креати в свою очередь не одерживал побед с 2022 года.

Бокс
Никита Цзю
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