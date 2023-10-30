Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 10:05

Нганну: «Я знал, что если бой дойдет до решения судей, то я не выиграю»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) поделился впечатлениями от поединка с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0).

«Если бы он [Фьюри] был честен, он бы сказал, что я выиграл этот бой, — сказал Нганну на своем YouTube-канале. — Я выиграл этот бой. В этом нет никаких сомнений. Еще до приезда сюда я знал. Я знал, что если бой дойдет до решения судей, то я не выиграю. Не потому, что я не справился, а потому, что я новый парень в этом мире. Здесь есть своя структура бизнеса, и ты должен приложить немало усилий, чтобы разрушить ее.

Я буду комбинировать [бои по MMA и боксу]. Я могу делать и то и другое. Ничто не может помешать мне делать и то и другое. Если у меня есть способности и к тому и к другому, то почему бы и нет? Что касается текущего положения дел, то у меня есть соглашение с PFL и я намерен снова драться в ММА. Мне это нравится... Возможно, я проведу несколько боев в ММА, но я по-прежнему буду заниматься боксом. Я никогда не собирался переступать через себя и просто провести один бой и уйти. Такого плана не было, никогда. Так что план остается прежним".

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Франсис Нганну
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Матч «Лиона» и «Марселя» отменили после атаки фанатов на автобус
Игрок любительской команды из-за желтой карточки отправил в нокаут главного судью
Шойгу оценил потери Украины в контрнаступлении
Госдеп не пустил дипломатов из России на открытие памятника в Калифорнии
В США отметили недовольство американцев из-за помощи Байдена Киеву
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рамазан Исмаилов считает, что Усик уверенно выиграет у Фьюри

Кормье: «Нганну — самый опасный человек на планете»
Новости
RSS RSS
Все новости