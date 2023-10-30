Кормье: «Нганну — самый опасный человек на планете»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) прокомментировал исход поединка между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0) и экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3).

«Франсис Нганну — самый опасный человек на планете. 100 процентов. 1000 процентов, — сказал Кормье на своем YouTube-канале. — Мы всегда называем чемпиона в тяжелом весе самым крутым человеком на планете, и обычно именно парень из ММА является самым крутым человеком на планете. Вот почему, когда Тайсон Фьюри начал вызывать Джона Джонса и все такое, я говорил, что он не сможет победить Джона Джонса в реальном бою.

Сегодня Франсис Нганну доказал, что он самый опасный человек на планете. Почему? Потому что он был чемпионом UFC в тяжелом весе, а сегодня он сразился с линейным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе и проиграл разделенным решением. Тайсон Фьюри не смог бы сразиться с Франсисом Нганну в смешанных единоборствах так, как Франсис сражался с Тайсоном в боксе. Ни один бой между боксером и чемпионом UFC в тяжелом весе по смешанным единоборствам не может закончиться таким решением".

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.