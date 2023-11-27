Бэнавидес собирается провести бои с Канело, Биволом и Бетербиевым в 2024-м

Обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес рассказал о планах на 2024 год.

В следующем году американец собирается провести поединки с Саулем Альваресом, Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«В 2024 году есть три поединка, которые я хотел бы провести. Первый — это Канело, затем хочу подняться в полутяжелый вес, чтобы одолеть Бивола и Бетербиева. Я не думаю, а знаю, что это возможно. Я мог бы этого достичь», — заявил 26-летний боксер после победы над Деметриусом Андраде.

Бэнавидес провел за карьеру 28 боев (24 нокаута) и не потерпел ни одного поражения.

В прошлом бою он одолел Андраде (32-1) в шестом раунде, когда угол оппонента отказался от продолжения поединка. Поединок состоялся 25 ноября в Michelob Ultra Arena в Парадайсе, США.