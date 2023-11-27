Илия Топурия хочет подраться с Саулем Альваресом: «У меня есть все шансы его победить»

Пятый номер рейтинга в полулегком весе Илия Топурия (14-0) считает, что он сможет боксировать против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (60-2).

«17 февраля я побью «Волка», а затем сражусь с Максом Холлоуэем в Испании. Такова моя цель на данный момент, и я думаю, что это произойдет, — заявил Топурия на подкасте OverDogs. — Я бы очень хотел когда-нибудь сразиться с Канело. Я очень, очень уважаю его. Но однажды я хочу с ним подраться. Как только я завоюю пояс и стану чемпионом UFC, я хочу выйти на него. Потому что я действительно думаю, что у меня есть шансы с ним. Я всегда следил за ним. Я верю, что у меня есть возможность победить его».

Топурия подерется с Волкановски 17 февраля 2024-го на UFC 298 в Анахайме, США.