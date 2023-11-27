Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 15:13

Илия Топурия хочет подраться с Саулем Альваресом: «У меня есть все шансы его победить»

Илия Топурия хочет подраться с Саулем Альваресом
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пятый номер рейтинга в полулегком весе Илия Топурия (14-0) считает, что он сможет боксировать против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (60-2).

«17 февраля я побью «Волка», а затем сражусь с Максом Холлоуэем в Испании. Такова моя цель на данный момент, и я думаю, что это произойдет, — заявил Топурия на подкасте OverDogs. — Я бы очень хотел когда-нибудь сразиться с Канело. Я очень, очень уважаю его. Но однажды я хочу с ним подраться. Как только я завоюю пояс и стану чемпионом UFC, я хочу выйти на него. Потому что я действительно думаю, что у меня есть шансы с ним. Я всегда следил за ним. Я верю, что у меня есть возможность победить его».

Топурия подерется с Волкановски 17 февраля 2024-го на UFC 298 в Анахайме, США.

Илия Топурия
Сауль Альварес
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Биография Юлии Ефимовой: жизнь и карьера известной пловчихи-чемпионки
Жена Смолова показала внедорожник, который получила в подарок от мужа
Из-за затопления зала в аквариуме Севастополя погибло более 500 морских животных
ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене
HeadHunter сообщил о росте спроса на сотрудников с многозадачностью
Беженцы с Украины захотели остаться в Дании после окончания конфликта
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бэнавидес собирается провести бои с Канело, Биволом и Бетербиевым в 2024-м

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости