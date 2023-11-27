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Дэвид Бенавидес хочет боя с Биволом: «Я спарринговал с ним и знаю, на что я способен»

Бенавидес считает, что ему по силам побить Бивола
Давид Хачатрян
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Обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (28-0) считает, что ему по силам побить чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0).

«Бой с Дмитрием Биволом — это отличный вариант, потому что я спарринговал с ним раньше. Я не пытаюсь дискредитировать Дмитрия Бивола, но я знаю, на что я способен и что можно сделать в этом бою. Он отличный, отличный боец. Именно такими шансами я хочу воспользоваться в своей карьере. Я просто хочу быть лучшим, и я знаю, что мне это удастся», — сказал Бенавидес FightHype.

Бенавидес в прошлом бою одолел Деметриуса Андраде (32-1) в шестом раунде, когда угол Андраде отказался от продолжения поединка. Поединок состоялся 25 ноября в Michelob Ultra Arena в Парадайсе, США.

Дмитрий Бивол
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