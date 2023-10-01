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Мышев не считает, что Гассиева засудили в бою против Валлина

Алина Савинова
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Чемпион мира по боксу Владимир Мышев высказался о судейском решении в бою россиянина Мурата Гассиева и шведа Отто Валлина.

«Не могу сказать, что решение судей удивило. Считаю, что оно, в принципе, справедливое. Но бой близкий, в таком поединки победу могли отдать в любую сторону. Валлин в послематчевом интервью сказал, что переживал при оглашении результата, особенно когда сказали, что решение раздельное. Не могу согласиться, что Гассиева засудили. Все-таки в близком бою победу могли отдать в любую сторону. Засудили — это когда поединок очевидный, но победу отдают другому боксеру. От Гассиева ждали больше, чем у него получилось. Пенять на судей не стоит», — приводит «РБ Спорт» слова Мышева.

Бой Гассиев — Валлин продлился все 12 раундов и завершился победой шведа раздельным судейским решением (115-113, 112-117, 115-113). После этого поединка Гассиев потерял титул WBA Inter-Continental.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-my-shev-ne-mogu-skazat-chto-gassieva-zasudili-boj-by-l-blizkim/
Бокс
Мурат Гассиев
Отто Валлин
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