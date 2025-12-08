Майк Тайсон: «Бой с Мейвезером пройдет в марте в Африке»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон рассказал, что его выставочный поединок с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером состоится в марте.

«Поединок пройдет в марте в Африке. Это будет потрясающе. Мы побьем все рекорды. Это станет одним из самых масштабных событий в истории спорта», — сказал Тайсон в эфире «An Experience With».

59-летний Тайсон за профессиональную карьеру провел 59 боев, в которых одержал 50 побед (из них 44 — нокаутом) и потерпел 7 поражений. В 2011 году он был включен в Международный зал боксерской славы. В ноябре 2024-го Тайсон провел бой с блогером Джейком Полом, проиграв единогласным решением судей после 8 раундов.

48-летний Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2017 году. Американский боксер одержал 50 побед (27 — нокаутом) в 50 боях на профессиональном ринге.