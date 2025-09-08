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Сироткин — о поединке Тайсона и Мейвезера: «Ничего интересного не будет»

Павел Лопатко

Чемпион мира и Европы по кикбоксингу и боксер Андрей Сироткин сказал, что без интереса воспринял анонс боя между Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером.

«Диванным экспертам интересны такие имена, а не людям, которые сами выступали. Ноунеймы могут показать бой зрелищнее, чем боксеры на пенсии. Ничего интересного не будет. Но это их дело», — цитирует 40-летнего Сироткина Metaratings.ru.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон в социальной сети X анонсировал бой против экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего. Поединок состоится весной 2026 года.

Майк Тайсон и&nbsp;Флойд Мейвезер.Поединок двух легенд: Майк Тайсон выйдет на ринг против Флойда Мейвезера

59-летний Тайсон за профессиональную карьеру провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (из них 44 — нокаутом). В 2011 году он был включен в Международный зал боксерской славы.

48-летний Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2017 году. Американский боксер одержал 50 побед (27 — нокаутом) в 50 боях на профессиональном ринге.

Источник: Metaratings.ru
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Майк Тайсон
Флойд Мейвезер-младший
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