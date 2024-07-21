Минеев планирует провести бой против Вагабова в марте 2025 года

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев планирует провести поединок против Вагаба Вагабова в марте 2025 года.

«Владимир может провести бой против Вагаба Вагабова в марте следующего года. Такой план», — сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя команды Минеева.

В субботу, 20 июля, Минеев победил Магомеда Исмаилова в восьмираундовом боксерском поединке единогласным решением судей. Для «Волжанина» это был дебют в профессиональном боксе.

На счету 34-летнего Минеева 16 побед, одна ничья и одно поражение в смешанных единоборствах. У 38-летнего Вагабова 29 викторий, одно поражение и еще один поединок с его участием завершился ничейным исходом.