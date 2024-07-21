Минеев выбыл из строя из-за перелома пальца руки

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев получил травму по итогам боксерского поединка с Магомедом Исмаиловым.

«У Владимира подозрение на перелом пальца левой руки. Судя по всему, так и есть. Он будет восстанавливаться и залечивать повреждение», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды Минеева.

20 июля в восьмираундовом поединке Минеев победил Исмаилова единогласным решением судей.

Российские бойцы ранее дважды дрались по правилам ММА. В 2018-м — была ничья. В 2021-м Минеев нокаутировал Исмаилова в 3-м раунде.