Михаил Гала: «Бетербиев соперников как персики съедает. Такой раз в 200-300 лет рождается»

Чемпион Европы по боксу Михаил Гала (10-5) высоко оценил навыки чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0).

«Он соперников как персики съедает. Вам же уже Геннадий Павлович Дылдин сказал, что такой раз в 200-300 лет рождается. Пока ты не ощутишь на себе, пока не отбоксируешь с Артуром Бетербиевым, ты не поймешь. Будет казаться, что он обычный боксер», — сказал Гала «СЭ».

Бетербиев победил Каллума Смита (29-2) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.