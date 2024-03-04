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4 марта, 12:22

Михаил Гала рассказал, как Бетербиев спас тонущего ягненка

Давид Хачатрян
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Артур Бетербиев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпион Европы по боксу Михаил Гала (10-5) вспомнил, как чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) спас тонущего ягненка.

«Был один случай благородства Артура. Мы идем, это, по-моему, третья вечерняя тренировка у нас была в Приэльбрусье. Мы идем на гору Чегет, до подножья мы пешком идем, а дальше бежим или наоборот. Все уставшие, поникшие, уже третья тренировка вечером. И скулит, плывет по речке, тонет ягненок. Вдоль бежит, видимо, его мама. А мы как раз были через мостик, который он проплывает, и Артур, молодец, благородный, конечно, мужчина, хватает его и поднимает. И я смотрю, он спиной его вытягивает. Представляете, этого ягненка, 60-80 килограмм, а может, и больше, он его спиной вытаскивает! Он спас его», — сказал Гала «СЭ».

Бетербиев победил Каллума Смита (29-2) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.

Артур Бетербиев
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