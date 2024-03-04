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4 марта, 14:10

Михаил Гала: «Бетербиев при весе 84 кг тягал штангу весом 165 кг»

Давид Хачатрян
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Чемпион Европы по боксу Михаил Гала (10-5) вспомнил, как вместе с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0) тягал штангу на жиме лежа.

«Мы с Артуром в Кисловодске штангу по 160 кг подняли. Он 165 кг двумя руками положил, а у меня левая не дотянулась. Такая мощь была у нас в том возрасте. Я на сборах 86 кг весил, а Артур — 84. С таким весом мы такую штангу поднимали. То есть я Артуру проиграл, может, килограмм пять. Но Артур есть Артур, потому что он с таким телосложением сухим такой вес поднял. Знаете, какую ему мощь дал Господь. Это у меня телосложение маленькое, квадратное», — сказал Гала «СЭ».

Бетербиев победил Каллума Смита (29-2) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.

Бокс
Артур Бетербиев
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