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3 марта, 00:31

Мейвезер анонсировал бой с кикбоксером Замбидисом перед реваншем с Пакьяо

Павел Лопатко

Американский боксер Флойд Мейвезер — младший проведет второй бой с филиппицем Мэнни Пакьяо 19 сентября в Лас-Вегасе. А до этого, в июне 2026 года в Афинах, он выйдет на ринг по правилам выставочного боя против греческого кикбоксера Майка Замбидиса, сообщает ESPN.

«2026 год уже обещает быть захватывающим. Европа, я еду развлекать! Афины, готовьтесь к грандиозному выставочному бою. Этим летом нас ждет легендарная битва. Июнь — месяц, когда история будет вершиться в Telekom Center. Другая энергия. Другой уровень», — написал 49-летний американец в соцсети.

45-летний Замбидис завершил профессиональную карьеру 11 лет назад. В его активе значатся 18 титулов чемпиона мира и 87 нокаутов. Он известен под прозвищем «Железный Майк», как и Майк Тайсон, чей выставочный бой с Мейвезером пока официально не анонсирован.

С 2017 года, когда Мейвезер завершил карьеру, он провел несколько выставочных поединков: с Логаном Полом, Теншином Насукавой, Доном Муром, Микуру Асакурой, Оладжиде Олатунжи, Аароном Чалмерсом и дважды с Джоном Готти III.

Реванш между Мэйуэзером и Пакьяо пройдет спустя более чем 11 лет после их первой встречи. Тот бой до сих пор остается самым прибыльным в истории бокса, собрав более 600 миллионов долларов США общего дохода. Титульный поединок в полусреднем весе установил рекорд по продажам платных трансляций — 4,4 миллиона покупок — и принес более 72 миллионов долларов только от продажи билетов.

2 мая 2015 года Мейвезер выиграл у Пакьяо единогласным решением судей. Это был бой за титул чемпиона мира по версиям WBC (4-я защита Мейвезера), WBA (2-я защита Мейвезера), WBO (2-я защита Пакьяо) и The Ring (3-я защита Мейвезера). Счет судей: 110-118 и 112-116 (дважды).

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Флойд Мейвезер-младший
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