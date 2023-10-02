Майк Тайсон обратился к Фьюри: «Тебе предстоит тяжелый вечер!»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) посоветовал чемпиону WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри (33-0) не недооценивать экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (0-0).

«Эй, удачи тебе, брат. Усердно тренируйся, потому что тебе предстоит тяжелый вечер!» — сказал Тайсон в интервью ES News.

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.