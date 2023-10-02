Эдди Хирн рассказал, почему бой Фьюри и Усика анонсировали перед боем Фьюри с Нганну

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что анонс боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе был сделан для того, чтобы не дать обязательному претенденту на титул IBF в супертяжелом весе Филипу Хрговичу (16-0) добиться боя с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0).

«Я знал, что они далеко продвинулись в переговорах. Я не ожидал, что бой непременно анонсируют позавчера, но им необходимо было объявить этот поединок, чтобы заблокировать обязательную защиту титула против Филипа Хрговича. Посмотрим, как все сложится. Однако я считаю, что это хорошо для бокса. Здорово, что этот бой организовали. Любой бой за звание абсолютного чемпиона — это хорошо для бокса. Фьюри еще раньше должен был согласиться на этот поединок», — сказал Хирн в интервью Seconds Out.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) и Усик должны подраться либо 23 декабря, либо в январе 2024-го в Саудовской Аравии — точная дата поединка будет согласована после боя Фьюри с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-0).