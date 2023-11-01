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Сегодня, 11:44

Мартин Баколе проглотил осу во время боя с Карлосом Такамом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Конголезский супертяжеловес Мартин Баколе (20-1) начал кашлять во время интервью IFL TV, заявив, что во время боя с Карлосом Такамом (40-8) он проглотил осу и получил множество укусов.

«Не могу поверить. Я удивлен, — сказал Баколе. — До сих пор кашляю, и это просто беспокоило меня на ринге, и я был удивлен, что это у меня во рту. Меня рвало в раздевалке. Меня рвало в течение минуты. Я думаю, что оса все еще жива».

Несмотря на это, Баколе победил Такама техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Карлос Такам
Мартин Баколе
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