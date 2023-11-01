Усик: «Баколе меня не ронял. Мы можем выложить видеозапись спарринга»

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) опроверг заявление конголезского супертяжеловеса Мартина Баколе (20-1), который сказал «СЭ», что во время спарринга отправил Усика в нокаут.

«У нас есть видеозаписи всех спаррингов. Если Мартин хочет знать правду, мы можем выложить видеозаписи всех спаррингов конкретно с ним. Нет, никакого нокаута или нокдауна не было. Многие спарринг-партнеры во время тренировок бьют меня по голове, и это больно. Но они меня не роняют», — сказал Усик Ready To Fight.

Усик в прошлом бою нокаутировал Даниэля Дюбуа (19-2) в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец упал на канвас. Рефери расценил удар как запрещенный (удар ниже пояса). Бой состоялся 26 августа во Вроцлаве, Польша.