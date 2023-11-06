Тренер Уайлдера: «Джошуа побьет такого Фьюри»

Малик Скотт, тренер экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2), уверен, что экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) победит и чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0), и экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (0-1).

«Энтони Джошуа против Фьюри? Он победит такого Фьюри, и я верю, что Джошуа победит Нганну, — сказал Скотт ESNews. — Есть только один человек, который может отправить Джошуа в нокаут, и я думаю, что мы знаем, кто это — Деонтей Уайлдер».

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.