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Сегодня, 08:16

Макгрегор отметил, что готов развивать и продвигать бокс

Алина Савинова
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Бывший обладатель пояса UFC Конор Макгрегор заявил о готовности развивать и продвигать бокс.

«Бокс — отличный, яркий вид спорта! Мне он очень нравится. Я готов его продвигать и развивать», — приводит ТАСС слова Макгрегора.

На счету 35-летнего ирландца 22 победы и 6 поражений в смешанных единоборствах.

В 2017 году Макгрегор провел боксерский поединок против американца Флойда Мэйвезера. Тогда он проиграл техническим нокаутом в десятом раунде.

Источник: https://tass.ru/sport/19685649
Бокс
Конор Макгрегор
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