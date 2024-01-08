Макгрегор отметил, что готов развивать и продвигать бокс

Бывший обладатель пояса UFC Конор Макгрегор заявил о готовности развивать и продвигать бокс.

«Бокс — отличный, яркий вид спорта! Мне он очень нравится. Я готов его продвигать и развивать», — приводит ТАСС слова Макгрегора.

На счету 35-летнего ирландца 22 победы и 6 поражений в смешанных единоборствах.

В 2017 году Макгрегор провел боксерский поединок против американца Флойда Мэйвезера. Тогда он проиграл техническим нокаутом в десятом раунде.