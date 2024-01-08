Макгрегор отметил, что готов развивать и продвигать бокс
Бывший обладатель пояса UFC Конор Макгрегор заявил о готовности развивать и продвигать бокс.
«Бокс — отличный, яркий вид спорта! Мне он очень нравится. Я готов его продвигать и развивать», — приводит ТАСС слова Макгрегора.
На счету 35-летнего ирландца 22 победы и 6 поражений в смешанных единоборствах.
В 2017 году Макгрегор провел боксерский поединок против американца Флойда Мэйвезера. Тогда он проиграл техническим нокаутом в десятом раунде.
Источник: https://tass.ru/sport/19685649
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