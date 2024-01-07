Голландский менеджер Емельяненко: «Федор имел подозрения насчет Александра»

Бывший менеджер Федора Емельяненко (40-7) Апи Эхтельд отметил, что боец разозлился на Александра Емельяненко (28-9) из-за медицинских показаний, в результате которых был отменен бой Александра с Полом Буэнтелло (35-17) в 2008 году, а также из-за социальной жизни брата. Об этом он сказал в интервью «СЭ».

— Что касается брата Федора — Александра. Каким он вам запомнился?

— Лично для меня — хороший парень. Я никогда с ним не ругался, но я знаю, что у многих людей с ним были проблемы. Для меня он честный парень.

— В чем братья принципиально отличались?

— Я думаю, у них есть много общего.

— А что общего, например?

— Они братья, и я вижу их именно как братьев. У них есть жены, дети, семьи, уважение. Это не общее, но должно им быть. В день, когда я пошел с Алексом в больницу в Америке перед боем с Джошем Барнеттом, бой отменили из-за результата теста (похоже, Эхтельд перепутал, а речь идет о бое Александра Емельяненко с Полом Буэнтелло, который должен был состояться 19 июля 2008 году в Affliction, но был отменен, поскольку, по данным СМИ, у Александра якобы нашли гепатит. — Прим. «СЭ»). Сложно об этом говорить, но по моим ощущениям, это могло стать финальной трещиной в отношениях Федора и Алекса. Когда Алекс должен был биться с Джошем Барнеттом, он держал себя в руках, а Федор, я думаю, дистанцировался. Но это не лучшим образом сказалось на репутации Александра.

Все, что происходило вне клетки — применение силы к женщинам, агрессивное поведение... Вы задаете мне вопрос, я не знаю, но таково мое мнение насчет этого. Потому что Федор имел подозрения... В первую очередь я думаю, что Федор разозлился из-за медицинских показаний Александра. Во вторую очередь, из-за алкоголя... Нет, из-за его поведения в отношении женщин в целом. Не после конкретного боя — дело было скорее в его социальной жизни.

Поединок между Емельяненко и Буэнтелло должен был состояться 19 июля 2008 года в рамках дебютного турнира Affliction 1.