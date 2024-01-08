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Сегодня, 13:08

Тим Цзю отреагировал на вызов Верджила Ортиса

Давид Хачатрян
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Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) открыт для поединка с обладателем титула WBO International в первом среднем весе Верджилом Ортисом (20-0).

«Йоу, Верджил Ортис, добро пожаловать в первый средний вес. Я всегда рад современной классике», — написал Цзю в соцсети X, на что Ортис ответил: «Я знал, что ты готов к бою, мужик. Давай сделаем это!»

Ортис победил Фредрика Лоусона (30-4) техническим нокаутом в первом раунде 6 января в Лас-Вегасе, США.

Цзю в прошлом бою победил Брайана Мендосу (22-3) единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 15 октября 2023-го в Сиднее, Австралия.

Тим Цзю
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