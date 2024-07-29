Исраил Мадримов: «Бивол — Бетербиев — это 50 на 50, но болею за Дмитрия»

Узбекский боксер, владеющий титулом WBA в первом среднем весе, Исраил Мадримов (10-0) заявил, что будет болеть за чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (23-0) в бою с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0).

«Это очень интересный бой. 50 на 50, но я болею за Бивола, потому что у нас одна команда, и он тоже помогал мне, я многому научился у него. Мне интересно, ждем октябрь», — сказал Мадримов Fight Hub TV.

Бивол и Бетербиев должны подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.