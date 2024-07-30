Тренер Мадримова рассказал, как они хотят побить Кроуфорда

Джоэль Диас, тренер узбекского боксера, владеющего титулом WBA в первом среднем весе, Исраила Мадримова (10-0), считает, что бой с чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBA, WBC и WBO Теренсом Кроуфордом (40-0) пройдет всю дистанцию.

«Мы увидим напряженный бой в первых раундах, пока не разберемся, как действует Кроуфорд, – сказал Диас Fight Hub TV. – Однако я уверен, что если все пойдет по плану, то к пятому или шестому раунду Исраил поймает свой ритм и дистанцию, и тогда он сможет нанести Кроуфорду урон. Я уверен, что нам нужно приложить дополнительные усилия. Мы знаем, что наш соперник – лучший боец в мире по версии pound-for-pound и фаворит по всем показателям.

Все будет зависеть от того, какую тактику выберет Кроуфорд с самого начала боя. Если он решит идти вперед и атаковать, мы должны будем оказывать на него давление и увеличивать интенсивность. Но если нам придется боксировать с ним, мы будем делать это с умом, потому что Исраил – отличный боксер. Он умеет двигаться и может заставить Кроуфорда ошибаться и контратаковать.

Я думаю, что этот бой пройдет всю дистанцию. Исраил будет более эффективным бойцом, потому что он отлично защищается. Я не думаю, что Кроуфорду хватит скорости, чтобы поймать Исраила. Поэтому Исраил будет действовать очень остро в защите и демонстрировать взрывную мощь».

Кроуфорд и Мадримов подерутся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.