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Логан Пол — Диллон Дэнис и Томми Фьюри — KSI: время начала и прямая трансляция боя

Бой Логан Пол — Диллон Дэнис начнется после 00.00 мск 15 октября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боксер и блогер Логан Пол.
Логан Пол.
Фото Global Look Press

14 октября, в субботу, пройдет вечер бокса в британском городе Манчестер, где в главном событии английский блогер KSI проведет поединок с боксером Томми Фьюри, братом Тайсона Фьюри. В другом противостоянии блогер Логан Пол встретится с бойцом Bellator Диллоном Дэнисом.

Боксерский турнир в Манчестере начнется в 21.00 по московскому времени. Главные бои вечера стартуют после 00.00.

В России не будет официальной видеотрансляции поединков Логан Пол — Диллон Дэнис и Томми Фьюри — KSI. Посмотреть их бои в прямом эфире можно будет на канале DAZN или следить за самыми интересными событиями противостояний на сайте «СЭ».

28-летний Логан Пол регулярно выступал в рестлинг-лиге WWE. В боксе он не выступал с тех пор, как в июне 2021 года провел выставочный бой с Флойдом Мейвезером (50-0). Единственный профессиональный боксерский поединок Пола состоялся в 2019 году против KSI, который он проиграл раздельным решением судей.

30-летний Диллон Дэнис — опытный представитель джиу-джитсу и спарринг-партнер ирландского бойца UFC Конора Макгрегора. Ранее он дрался в ММА в лиге Bellator в 2018 и 2019 годах, одержав две победы сабмишном в первом раунде.

Бокс и ММА: новости и статьи, актуальная информация о предстоящих турнирах и интервью бойцов на сайте «СЭ».

Бокс
Логан Пол
Томми Фьюри
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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