Бывший соперник Мухаммеда Али Джо Багнер умер в возрасте 75 лет

Умер бывший венгерский, британский и австралийский боксер Джо Багнер, сообщает Федерация бокса Великобритании.

Ему было 75 лет.

«Человек с характером, который провел 83 боя с 1967 по 1999 год, включая два поединка с Али! Несправедливо очерненный британской прессой, его достижения были намного весомее, чем те, за которые его ценят. Покойся с миром, Джо», — говорится в заявлении федерации.

На счету Багнера 69 побед и 13 поражений за карьеру, еще один поединок завершился вничью. Багнер дважды уступил Мухаммеду Али, их поединки прошли в 1974 и 1979 годах. Он был чемпионом Великобритании, Европы и стран Содружества.