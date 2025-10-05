Кузьмин и Халидов прошли процедуру взвешивания перед боем на «IBA.PRO 10» в Санкт-Петербурге

Боксеры тяжелого веса Сергей Кузьмин и Мурад Халидов прошли процедуру взвешивания перед поединком в Санкт-Петербурге на турнире «IBA.PRO 10».

Вес Кузьмина составил 111,1 кг, а Халидова — 114,7 кг.

На счету 38-летнего Кузьмина 19 побед (14-нокаутом) и 2 поражения за карьеру, у Халидова 10 побед (5 — нокаутом) в 10 боях.

Мероприятие пройдет 6 октября.

Полный кард турнира «IBA.PRO 10» в Санкт-Петербурге:

— До 61,2 кг, 6 раундов: Тамерлан Оздоев (2-0, КО 1, Россия, 61,2 кг) — Джума Кийо (7-1, КО 3, Танзания, 61,2 кг);

— До 69,9 кг, 6 раундов: Игорь Свиридченков (Россия, 69,9 кг) — Раттавут Тонгарам (10-4, КО 8, Таиланд, 69,8 кг);

— До 55,3 кг, 6 раундов: Карина Тазабекова (5-0, КО 1, Россия, 55 кг) — Лина Касвека (9-2, КО 4, Замбия, 55 кг);

— До 76,2 кг, 6 раундов: Чеэрав Ашалаев (2-0 в IBA.PRO, Россия, 75,8 кг) — Саджад Мехраби (6-5-2, КО 4, Иран, 76,2 кг);

— До 76,2 кг, 6 раундов, IBA.PRO: Никита Кузьмин (7-0, КО 3, Россия, 74,8 кг) — Некруз Салимов (1-0, КО 1, Таджикистан, 74,9 кг);

— До 66,7 кг, 6 раундов, IBA.PRO: Александр Зырянов (2-0, КО 1, Россия, 66,6 кг) — Хикматилло Улмасов (4-0, КО 4, Узбекистан, 66,6 кг);

— До 69,9 кг, 4 раунда: Андрей «Ушу Мастер» Ефимов (69 кг) — Камариддин «Камил Карате» Хасанов (69 кг);

— До 63,5 кг, 10 раундов: Харитон Агрба (15-1, КО 9, Россия, 63,5 кг) — Чарльз Шинима (19-2, КО 13, Намибия, 63,5 кг);

— До 63,5 кг, 10 раундов, бой за титул чемпиона России: Георгий Челохсаев (24-2-1, КО 16, 63 кг) — Ваге Саруханян (21-4-2, КО 4, 63,45 кг);

— Свыше 90,7 кг, 8 раундов: Баходир Джалолов (15-0, КО 14, Узбекистан, 112,7 кг) — Виталий Кудухов (7-3, КО 3, Россия, 101,5 кг);

— Свыше 90,7 кг, 8 раундов: Сергей Кузьмин (19-2, КО 14, Россия, 111,1 кг) и Мурад Халидов (10-0, КО 5, Россия, 114,7 кг).