Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 20:43

Кузьмин и Халидов прошли процедуру взвешивания перед боем на «IBA.PRO 10» в Санкт-Петербурге

Сергей Ярошенко

Боксеры тяжелого веса Сергей Кузьмин и Мурад Халидов прошли процедуру взвешивания перед поединком в Санкт-Петербурге на турнире «IBA.PRO 10».

Вес Кузьмина составил 111,1 кг, а Халидова — 114,7 кг.

На счету 38-летнего Кузьмина 19 побед (14-нокаутом) и 2 поражения за карьеру, у Халидова 10 побед (5 — нокаутом) в 10 боях.

Мероприятие пройдет 6 октября.

Полный кард турнира «IBA.PRO 10» в Санкт-Петербурге:

— До 61,2 кг, 6 раундов: Тамерлан Оздоев (2-0, КО 1, Россия, 61,2 кг) — Джума Кийо (7-1, КО 3, Танзания, 61,2 кг);

— До 69,9 кг, 6 раундов: Игорь Свиридченков (Россия, 69,9 кг) — Раттавут Тонгарам (10-4, КО 8, Таиланд, 69,8 кг);

— До 55,3 кг, 6 раундов: Карина Тазабекова (5-0, КО 1, Россия, 55 кг) — Лина Касвека (9-2, КО 4, Замбия, 55 кг);

— До 76,2 кг, 6 раундов: Чеэрав Ашалаев (2-0 в IBA.PRO, Россия, 75,8 кг) — Саджад Мехраби (6-5-2, КО 4, Иран, 76,2 кг);

— До 76,2 кг, 6 раундов, IBA.PRO: Никита Кузьмин (7-0, КО 3, Россия, 74,8 кг) — Некруз Салимов (1-0, КО 1, Таджикистан, 74,9 кг);

— До 66,7 кг, 6 раундов, IBA.PRO: Александр Зырянов (2-0, КО 1, Россия, 66,6 кг) — Хикматилло Улмасов (4-0, КО 4, Узбекистан, 66,6 кг);

— До 69,9 кг, 4 раунда: Андрей «Ушу Мастер» Ефимов (69 кг) — Камариддин «Камил Карате» Хасанов (69 кг);

— До 63,5 кг, 10 раундов: Харитон Агрба (15-1, КО 9, Россия, 63,5 кг) — Чарльз Шинима (19-2, КО 13, Намибия, 63,5 кг);

— До 63,5 кг, 10 раундов, бой за титул чемпиона России: Георгий Челохсаев (24-2-1, КО 16, 63 кг) — Ваге Саруханян (21-4-2, КО 4, 63,45 кг);

— Свыше 90,7 кг, 8 раундов: Баходир Джалолов (15-0, КО 14, Узбекистан, 112,7 кг) — Виталий Кудухов (7-3, КО 3, Россия, 101,5 кг);

— Свыше 90,7 кг, 8 раундов: Сергей Кузьмин (19-2, КО 14, Россия, 111,1 кг) и Мурад Халидов (10-0, КО 5, Россия, 114,7 кг).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Бокс
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Аналитик Меркурис отметил уважительное отношение Путина к другим лидерам
Дмитриев отметил высокую вероятность согласия США с предложением Путина по ДСНВ
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе
Матч ЦСКА — «Спартак» обошелся без судейского скандала благодаря видеоассистентам
У России не осталось чемпионов UFC, бразильцу потребовалось 80 секунд, чтобы смять последнего. Что случилось в поединке Анкалаев - Перейра 2
В ЕС призвали все стороны в Грузии воздержаться от насилия после выборов
Популярное видео
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Саруханян и Челохсаев проведут поединок за титул чемпиона России

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости