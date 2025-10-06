Глава IBA.PRO: «Джалолов на реабилитации, и Кудухов — это тяжелый соперник для этого состояния»

Генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста высказался о поединке между двукратным олимпийским чемпионом Баходиром Джалоловым из Узбекистана и россиянином Виталием Кудуховым в рамках турнира «БЕТСИТИ IBA.PRO 10», который состоится 6 октября в Санкт-Петербурге.

«Есть причина, по которой Джалолов возвращается на ринг. А причина следующая — он находится на реабилитации... И по моему мнению, Виталий Кудухов еще даже тяжелый соперник для этого процесса. Джалолов возвращается, но и Кудухов может преподнести сюрприз. Если у тебя проблемы с физухой, или ты травмирован, то Кудухов это прочувствует и как росомаха залезет на тебя. Не надо недооценивать Виталия Кудухова», — сказал Ал Сиеста «СЭ».

В главном карде «БЕТСИТИ IBA.PRO 10» обладатель пояса IBA Харитон Агрба встретится с Чарльзом Шинимой из Намибии. Для россиянина этот бой будет первым после поражения нокаутом в июльском поединке с аргентинцем Рубеном Муньозом.

«Может быть, Харитон форсирует возвращение на ринг. Но он этого хочет. Харитон говорит, что он готов к бою. Он намерен закрыть свое поражение, а мы не можем сказать ему «нет», — добавил Ал Сиеста.