Кроуфорд может провести бой с Мадримовым за пояс во второй весовой категории

Американский боксер Теренс Кроуфорд проведет бой за титул чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) по версии WBA с Исраилом Мадримовым из Узбекистана, сообщает журналист Майк Коппинджер.

Поединок пройдет 3 августа в Лос-Анджелесе. Мадримов является действующим чемпионом WBA в первом среднем весе, Кроуфорд — чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) по версии WBA (Super), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Ранее WBO обязала сторону обладателя титулов WBC и WBO в первом среднем весе Себастьяна Фундоры (21-1) провести переговоры о бое со стороной Кроуфорда.

36-летний Кроуфорд выиграл все 40 боев в профессиональной карьере. На счету 29-летнего Мадримова 10 побед и одна ничья.