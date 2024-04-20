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Шлеменко: «Мага в бою против Минеева способен взять свое за счет передвижения и более активной работы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший обладатель титула Bellator в среднем весе российский боец Александр Шлеменко поделился ожиданиями от боя Магомеда Исмаилова против Владимира Минеева по правилам бокса.

«Шанс Исмаилова на успех в первую очередь кроется в его нестандартной технике. Дело даже не в неожиданных ударах. Мага способен взять свое за счет передвижения и более активной работы. Несмотря на все превосходство соперника в технике, Лысый Хищник все равно может удивить. Мне кажется, всем уже давно стало очевидно: боксирует он неплохо. Но по нашему с ним бою в конце 2022-го судить об этом все-таки сложно. Одно дело чистый бокс, другое — смешанные единоборства. Это абсолютно разные дисциплины, хотя он в том числе работал в стойке», — цитирует RT Шлеменко.

Бой состоится 19 июля. Исмаилов и Минеев уже дважды проводили поединки по правилам ММА. Первый завершился ничьей, а второй закончился победой Владимира.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1302499-shlemenko-ismailov-shansy-mineev
Бокс
Александр Шлеменко
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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