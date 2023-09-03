Крис Юбанк-младший победил Лиама Смита в реванше техническим нокаутом

Британский боксер Крис Юбанк-младший (33-3) победил своего соотечественника Лиама Смита (33-4) техническим нокаутом в 10-м раунде.

Не имея возможности допустить еще одного обидного поражения после того, как Смит в январе победил его техническим нокаутом в четвертом раунде, Юбанк в матче-реванше доминировал над своим соперником и в четвертом и десятом раундах отправил его на канвас.

«Сейчас слишком много больших боев на горизонте. Я должен был победить Лиама, — сказал Юбанк после боя. — Лиам — воин. Он поставил все на кон. Он не сдался. Теперь мы переходим к боям покрупнее и покруче. Я приду за тобой, Конор [Бенн], я приду за тобой, Келл [Брук]. За любым, кто этого хочет. Я хочу драться с GGG [Геннадием Головкиным]. Давай подеремся».

Бой Юбанка и Смита прошел 2 сентября в Манчестере, Великобритания.

